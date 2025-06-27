МВД предупреждает о новой схеме мошенничества: лжеспециалисты «Водоканала» выманивают СМС-коды

Фото: Динар Фатыхов

В России зафиксирована новая схема мошенничества: злоумышленники стали обманывать граждан, представляясь сотрудниками «Водоканала». Цель аферистов — получить доступ к СМС-кодам жертв, пишет ТАСС.

— Мошенники звонят гражданам от имени «Водоканала» и используют нехитрый, но эффективный психологический трюк. С первой же минуты разговора они создают у жертвы полную иллюзию легитимного «рабочего» контакта, — говорится в сообщении УБК МВД. Весь диалог строится вокруг якобы необходимого визита специалиста на дом — для проверки счетчиков воды или срочных работ.

Во время звонка гражданин верит, что участвует в стандартной процедуре согласования: обсуждает удобное время, уточняет детали визита, возможно, готовит документы. На этом этапе никаких подозрений не возникает, так как злоумышленники не требуют денег, не просят личных данных и не оказывают давления.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Однако после того, как все детали визита согласованы, и жертва психологически настроилась на личную встречу со специалистом, мошенник заявляет, что оформил заявку в системе и для ее подтверждения срочно нужен код из СМС-сообщения, которое пришло на телефон жертвы. Именно этот код является целью аферистов.

В УБК МВД России подчеркнули, что настоящий «Водоканал» никогда не запрашивает коды по телефону. Визиты специалистов осуществляются только по предварительной заявке, а все сотрудники обязаны предъявлять служебные удостоверения.

— При подобных звонках немедленно прекратите разговор и свяжитесь с официальной службой «Водоканала» по вашему региону, — добавили в пресс-службе ведомства.

О том, как мошенники ловят внушаемых россиян и куда идти после подобных мошенничеств, — в материале «Реального времени».

Рената Валеева