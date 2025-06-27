МИД вызвал посла Германии, заявив протест из-за давления на российские СМИ

Фото: Татьяна Демина

Министерство иностранных дел России вызвало посла Германии Александра Ламбсдорфа в Москве, заявив решительный протест в связи с систематическим давлением на российские средства массовой информации в ФРГ. Российская сторона также предупредила Берлин о неизбежных ответных мерах, пишут «Ведомости».

В ходе состоявшейся встречи российская сторона выразила резкое осуждение продолжающимся притеснениям российских журналистов в Германии, включая попытки ограничить их профессиональную деятельность под различными предлогами. МИД охарактеризовал действия Берлина как «откровенно недружественные».

Сам Александр Ламбсдорф прибыл в здание российского внешнеполитического ведомства 27 июня. По сообщениям, дипломат пробыл в министерстве около 10 минут, после чего покинул его и вернулся с переводчиком.

Вызову посла предшествовало заявление официального представителя МИД Марии Захаровой, которая накануне, 26 июня, объявила о предстоящей встрече. Захарова подчеркнула, что российская сторона неоднократно призывала Берлин прекратить давление на журналистов и соблюдать международные обязательства в сфере свободы слова, однако эти призывы оставались без ответа.

Ранее, 19 июня, Мария Захарова обещала принять ответные меры в связи с преследованием руководителя представительства медиагруппы «Россия сегодня» в Берлине Сергея Феоктистова.

Рената Валеева