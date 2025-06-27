Россия рассматривает сокращение оборонных расходов, рост которых способствовал инфляции
Россия может сократить бюджетные расходы на оборону, рост которых стал одной из причин увеличения темпов инфляции. В настоящее время соответствующие планы обсуждаются между ведомствами, сообщил президент Владимир Путин на пресс-конференции в Минске.
Глава государства отметил, что текущие оборонные расходы весьма значительны.
— Да, у нас немаленькие расходы сегодня, это 6,3% ВВП. Много это или мало? Я считаю, что много, и это, конечно, одна из проблем, в том числе для бюджета, которые мы должны решать. И мы решаем ее достойно, — сказал Путин.
По словам президента, 6,3% ВВП составляют 13,5 трлн рублей, при общем объеме ВВП в 223 трлн рублей. Путин признал, что рост этих расходов отразился на экономике.
— Мы заплатили за это инфляцией, но мы сейчас боремся с этой инфляцией, — подчеркнул он.
Путин также заявил о планах России по сокращению оборонных затрат, противопоставив их намерениям западных стран.
— Поэтому все эти их рассуждения по поводу того, что они собираются поднимать — ну, пусть поднимают. Но это в сфере безопасности ситуацию для них не улучшит, а в сфере экономики и социальной области будет неизменно ухудшать, — предостерег российский лидер.
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