Рукопожатие-доминация: Макрона «не выпустили» из объятий Эрдогана на саммите НАТО

Фото: Максим Платонов

Очередное рукопожатие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и французского лидера Эммануэля Макрона на саммите НАТО в Гааге снова стало поводом для бурных обсуждений в социальных сетях и медиа. Инцидент, запечатленный на видео, спровоцировал волну догадок о психологической борьбе и невербальной коммуникации между главами государств.

Реджеп Тайип Эрдоган крепко берет Эммануэля Макрона за руку, после чего одним решительным движением подталкивает и разворачивает его лицом к ожидающим журналистам. Французский президент при этом, казалось, не имел возможности быстро высвободиться из захвата.

Эта сцена немедленно вызвала волну комментариев. Некоторые медиа сравнили действия Эрдогана с элементом вальса, в то время как другие усмотрели в затяжном рукопожатии и своеобразном «маневре» откровенную попытку доминации со стороны турецкого главы, расцененную как потенциально унизительную для Макрона.

Похоже, что невербальное общение во время рукопожатий стало своеобразной «визитной карточкой» или даже «фишкой» этих двух политиков. Ранее, во время их встречи в мае, уже имел место инцидент, вызвавший не меньший резонанс. Тогда Реджеп Тайип Эрдоган взял Эммануэля Макрона за палец, несколько секунд молча удерживал его, затем пристально посмотрел французскому политику в глаза и лишь после этого отпустил.

Тогда турецкие СМИ писали, что Макрон якобы пытался «установить психологическое превосходство», но Эрдоган «ответил» на это, удерживая палец французского лидера, и «не упустил контроль» над ситуацией.

Рената Валеева