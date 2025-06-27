В Ижевске введен режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов в реке Старковка

Фото: Галия Шакирова

В столице Удмуртии, городе Ижевске, с сегодняшнего дня, 27 июня, введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает администрация города. Причиной стало обнаружение крупного разлива нефтепродуктов в реке Старковка, в районе проезда Копрового.

По предварительным данным, площадь загрязнения водной поверхности реки составила 640 квадратных метров. Для оперативной локализации распространения загрязнения у запруды было установлено боновое заграждение.

В ближайшее время планируется установка еще одного заграждения выше по течению реки, что поможет специалистам определить точное место попадания нефтепродуктов в водный объект. Для оценки масштабов ущерба и степени загрязнения в разных точках реки уже взяты пробы воды.

Рената Валеева