Новости общества

10:50 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Ижевске введен режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов в реке Старковка

16:26, 27.06.2025
В Ижевске введен режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов в реке Старковка
Фото: Галия Шакирова

В столице Удмуртии, городе Ижевске, с сегодняшнего дня, 27 июня, введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает администрация города. Причиной стало обнаружение крупного разлива нефтепродуктов в реке Старковка, в районе проезда Копрового.

По предварительным данным, площадь загрязнения водной поверхности реки составила 640 квадратных метров. Для оперативной локализации распространения загрязнения у запруды было установлено боновое заграждение.

В ближайшее время планируется установка еще одного заграждения выше по течению реки, что поможет специалистам определить точное место попадания нефтепродуктов в водный объект. Для оценки масштабов ущерба и степени загрязнения в разных точках реки уже взяты пробы воды.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество

Новости партнеров

Читайте также