Школьник из Казани завоевал золото Международной олимпиады по кибербезопасности

Ильдар Хужиахметов принес победу России на ICO в Сингапуре

Ильдар Хужиахметов, одиннадцатиклассник Международной школы Казани, принес золотую медаль российской сборной на Международной олимпиаде по кибербезопасности (ICO), которая проходила в Сингапуре. Об этом сообщил глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин в своем телеграм-канале.

Российская команда показала впечатляющие результаты, завоевав все 8 возможных медалей и заняв второе место в мире по количеству золотых наград. В финале состязались 128 талантливых школьников из 25 стран, включая Австралию, Канаду, Данию, Гонконг и Израиль.

Конкурсная программа включала два этапа. Участники решали сложные задачи по криптографии, бинарным и веб-уязвимостям, реверс-инжинирингу. Также конкурсантам предстояло справиться с заданиями по пентесту, стеганографии и форензике.

Ильдар Хужиахметов является абсолютным победителем нескольких престижных соревнований: Всероссийской олимпиады школьников по информационной безопасности 2024 и 2025 годов, InnopolisOpen и НТО по информационной безопасности — 2024.

Следующая олимпиада ICO состоится в 2026 году в Сиднее, Австралия.

«Задания были сложные, но именно это делает участие таким ценным. Это и есть путь к настоящему интересу и успеху в кибербезопасности», — поделился впечатлениями победитель.

Успех Ильдара Хужиахметова демонстрирует высокий уровень подготовки школьников Татарстана в сфере информационных технологий и кибербезопасности.

Дмитрий Зайцев