Боярский: WhatsApp* и Telegram ждет ужесточение санкций после появления российского сервиса

Глава Комитета Государственной думы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что мессенджеры WhatsApp* и Telegram после появления в России национального многофункционального цифрового сервиса могут столкнуться с более серьезными санкциями за нарушения законодательства. Об этом пишет ТАСС.

По словам Боярского, в условиях, когда WhatsApp* и Telegram были безальтернативными площадками для общения, власти проявляли определенную сдержанность в применении жестких мер.

— Telegram не выполняет действующее законодательство в части локализации персональных данных, в части удаления запрещенного контента, поэтому санкции к нему применяться будут. Наверняка более строгие, чем сейчас, поскольку мы прекрасно понимали, что наказывать безальтернативные площадки, такие как WhatsApp* и Telegram, — это определенные неудобства и риск возможности перестать общаться у огромного количества людей, — подчеркнул депутат.

Изменение подхода стало возможным благодаря новому закону, подписанному президентом Владимиром Путиным 24 июня 2025 года. Этот закон в числе прочего предполагает создание в России национального многофункционального цифрового сервиса.

Рената Валеева