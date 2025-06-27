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В Татарстане сняли режим «Беспилотная опасность»

11:16, 27.06.2025
В Татарстане сняли режим «Беспилотная опасность»
Фото: предоставлено МЧС России

Ранее его ввели в 7.35 мск.

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