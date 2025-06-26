Анна Винтур уходит с поста главного редактора журнала Vogue

Она проработала в этой должности 37 лет

Главный редактор американского журнала Vogue Анна Винтур покидает свой пост, сообщает РБК со ссылкой на иностранные издания.

После ухода Анна Винтур сохранит должность глобального редакционного директора Vogue и глобального директора по контенту Condé Nast, где курирует еще несколько модных журналов.

С 1985 по 1987 год она возглавляла Vogue в Великобритании, а затем возглавила его в США. В американском журнале Анна Винтур проработала 37 лет.

Дарья Сайфиева