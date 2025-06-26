В рамках обмена с Украиной Россия вернула еще одну группу военнослужащих

Сейчас они находятся на территории Белоруссии

Фото: Дарья Пинегина

В результате российско-украинских договоренностей, достигнутых второго июня в Стамбуле, с территории, подконтрольной Киеву, возвращена еще одна группа российских военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Взамен Россия передала группу военнопленных ВСУ.

Сейчас военнослужащие из России находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Затем они будут доставлены на территорию РФ.



16 июня российская сторона передала украинской стороне 6 060 тыс. тел погибших военнослужащих.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина провели обмен пленными. Вторая группа освобожденных солдат вернулась в Россию 10 июня.





Дарья Сайфиева