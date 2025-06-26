В рамках обмена с Украиной Россия вернула еще одну группу военнослужащих
Сейчас они находятся на территории Белоруссии
В результате российско-украинских договоренностей, достигнутых второго июня в Стамбуле, с территории, подконтрольной Киеву, возвращена еще одна группа российских военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Взамен Россия передала группу военнопленных ВСУ.
Сейчас военнослужащие из России находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Затем они будут доставлены на территорию РФ.
16 июня российская сторона передала украинской стороне 6 060 тыс. тел погибших военнослужащих.
Ранее сообщалось, что Россия и Украина провели обмен пленными. Вторая группа освобожденных солдат вернулась в Россию 10 июня.
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