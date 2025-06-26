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Российские силы ПВО за сутки сбили 205 беспилотников ВСУ

13:45, 26.06.2025

Российские системы ПВО за прошедшие сутки сбили 205 беспилотников ВСУ, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

В оборонном ведомстве уточнили, что все перехваченные беспилотники были самолетного типа.

Кроме того, в Министерстве обороны проинформировали об успехах российских войск на донецком направлении.

Рената Валеева

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