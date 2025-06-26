В Казани арестовали доцента кафедры оперативно-разыскной деятельности КЮИ МВД

Фото: Михаил Захаров

Накануне Приволжский райсуд Казани отправил в СИЗО обвиняемого в коррупции Ильнура Гумарова, доцента Казанского юридического института МВД РФ. Мера пресечения избрана до 20 августа, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Гумарову предъявляют вымогательство взятки в 80 тысяч рублей и превышение должностных полномочий. По версии следствия, деньги передавались за успешную сдачу дипломных работ, а в роли взяткодателей с декабря 2023-го по январь 2024 года выступили несколько курсантов, которым обвиняемый «умышленно создал предпосылки к неблагоприятным условиям обучения».

После задержания преподаватель в погонах полностью признал вину, сообщали ранее в Следкоме по Татарстану.

Расследование этого дела ведут сотрудники следственного отдела по Приволжскому району Казани.

Ильнур Гумаров является кандидатом юридических наук, владеет английским и турецким языками. В свое время окончил татарско-турецкий колледж, КЮИ и Академию управления МВД России. Кандидатскую защищал по теме «Организация оперативно-разыскной деятельности органов внутренних дел по борьбе с кражами нефти и ГСМ».