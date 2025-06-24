СК возбудил уголовное дело против доцента Казанского юринститута МВД России

По версии следователей, он получил взятку от нескольких курсантов

Фото: Ирина Плотникова

Следком по Татарстану возбудил уголовное дело в отношении 44-летнего доцента кафедры оперативно-разыскной деятельности ФГКОУ ВО «Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» о вымогательстве взятки и превышении должностных полномочий из корыстных побуждений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, с декабря 2023 года по январь 2024 года доцент «умышленно создал предпосылки к неблагоприятным условиям обучения нескольких курсантов». Впоследствии он получил от них 80 тыс. рублей за успешную сдачу дипломных работ.

Подозреваемого задержали, он признал вину и раскаялся. Скоро ему изберут меру пресечения.

Дарья Пинегина