Китай за 5 месяцев в 13 раз увеличил поставки картофеля в Россию

Фото: Максим Платонов

Китай стал одним из ключевых поставщиков картофеля в Россию, демонстрируя беспрецедентный рост экспорта в первые пять месяцев текущего года. По данным Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР, в январе-мае Россия закупила китайского картофеля на сумму $36,8 млн, что в 13 раз превышает показатели аналогичного периода прошлого года ($2,9 млн).

Особенно впечатляющим был май, когда поставки китайского картофеля в Россию достигли $14,6 млн, увеличившись почти в семь раз по сравнению с маем 2024 года ($1,9 млн). Этот показатель также превзошел апрельские объемы ( $11,2 млн), свидетельствуя о стабильно высоком спросе.

На фоне такого роста Россия уверенно поднялась с шестого на второе место среди крупнейших покупателей китайского картофеля, уступив лишь Киргизии, объем закупок которой составил $94 млн.

Данные о резком увеличении импорта китайского картофеля в Россию поступают на фоне существенного снижения собственного производства в РФ. В 2024 году отечественные аграрии собрали на 12% меньше урожая картофеля по сравнению с предыдущим годом, общий объем составил 17,83 млн тонн против 20,241 млн тонн в 2023 году. Сокращение урожая затронуло как крупные сельскохозяйственные организации, так и фермерские хозяйства.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Падение внутреннего производства спровоцировало резкий рост цен на картофель, который в начале года лидировал по темпам удорожания среди овощей и фруктов. По данным Росстата, к середине июня цены на картофель выросли почти в 1,6 раза. Хотя в последние недели наблюдается тенденция к снижению стоимости, правительство России предприняло меры для стабилизации ценовой ситуации. Была установлена квота на беспошлинный ввоз 150 тысяч тонн картофеля до 31 июля 2025 года, которая впоследствии была увеличена до 300 тысяч тонн.

Минсельхоз России планирует расширить посевные площади под картофелем в этом году до 286,3 тысячи гектаров по сравнению с 281,3 тысячи гектаров в прошлом году.

Рената Валеева