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МЧС: в Казани прошла плановая проверка систем оповещения на предприятиях

13:15, 25.06.2025

В ряде районов города жители слышали звук сирен

Утром в соцсетях появились сообщения о сиренах в Авиастроительном и Вахитовском районах Казани.

— Предположительно, проводилась проверка запуска локальных систем оповещения населения на производственных объектах, находящихся на указанных территориях, — сообщили «Реальному времени» в ГУ МЧС РФ по РТ.

Напомним, на территории Татарстана объявлена угроза атаки беспилотных воздушных средств. Аэропорты Казани и Нижнекамска временно закрыты.

Денис Петров

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