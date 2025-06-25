МЧС: в Казани прошла плановая проверка систем оповещения на предприятиях
В ряде районов города жители слышали звук сирен
Утром в соцсетях появились сообщения о сиренах в Авиастроительном и Вахитовском районах Казани.
— Предположительно, проводилась проверка запуска локальных систем оповещения населения на производственных объектах, находящихся на указанных территориях, — сообщили «Реальному времени» в ГУ МЧС РФ по РТ.
Напомним, на территории Татарстана объявлена угроза атаки беспилотных воздушных средств. Аэропорты Казани и Нижнекамска временно закрыты.
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