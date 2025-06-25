В Татарстане нашли снаряд времен Гражданской войны
На территории особой экономической зоны «Алабуга» во время строительных работ был обнаружен снаряд, датируемый временем Гражданской войны. Находка привлекла внимание сотрудников Елабужского государственного музея-заповедника, сообщили в пресс-службе музеев Елабуги.
Перед тем как уничтожить снаряд, его сфотографировали. Для этого к месту находки допустили сотрудника музея с соблюдением всех правил безопасности.
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