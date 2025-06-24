Бородин призвал к возбуждению уголовного дела против Чулпан Хаматовой

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин намерен обратиться в Генпрокуратуру с просьбой о возбуждении уголовного дела против уроженки Казани, актрисы Чулпан Хаматовой, покинувшей Россию после начала СВО. Причиной послужило недавнее интервью актрисы, в котором она призналась в оказании финансовой помощи Украине. Об этом Бородин сообщил в своем телеграм-канале.

— В новом интервью проживающая в Латвии 48-летняя артистка призналась, что оказывает финансовую помощь Украине, — написал Бородин, добавив, что подобные действия в России могут квалифицироваться как госизмена или участие в экстремистской деятельности.

По словам Хаматовой, ранее она не афишировала свою помощь Украине, переводя средства в фонды анонимно.

Бородин подчеркнул необходимость проверки направлений, в которые Хаматова переводила средства, и настаивает на проведении экспертизы.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов прокомментировал попадание певицы Земфиры* и Хаматовой в базу данных украинского сайта «Миротворец»**.