В США Трампа выдвинули на Нобелевскую премию за урегулирование ирано-израильского конфликта

Член палаты представителей Эрл «Бадди» Картер, республиканец от штата Джорджия, официально обратился в Нобелевский комитет с просьбой номинировать президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Основанием для выдвижения названы усилия Трампа в посредничестве и прекращении недавнего вооруженного конфликта между Израилем и Ираном, передает РИА «Новости».

— Как член Конгресса США, я пишу, чтобы официально выдвинуть 47-го президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира в знак признания его выдающейся и исторической роли в посредничестве в прекращении вооруженного конфликта между Израилем и Ираном и предотвращении получения крупнейшим в мире государством — спонсором терроризма самого смертоносного оружия на планете, — сказал он.

Недавний конфликт между Израилем и Ираном обострился после того, как Израиль 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы.

Это не первая попытка выдвинуть Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Ранее правительство Пакистана рекомендовало его кандидатуру на соискание премии в 2026 году за посредничество в решении конфликта с Индией. Сам Трамп также неоднократно заявлял о своей убежденности в том, что заслуживает эту награду за усилия по достижению мира на Ближнем Востоке и в Африке.

Рената Валеева