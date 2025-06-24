Татарстанские врачи оказали помощь более 3 000 паломникам в Мекке во время хаджа

Врачи из Республики Татарстан успешно завершили свою миссию в Мекке, где оказывали медицинскую помощь паломникам во время хаджа. По данным пресс-службы Республиканской клинической больницы (РКБ), татарстанские медики помогли более чем 3 000 верующим.

Ежегодно медицинские специалисты сопровождают жителей Татарстана в их паломничестве. В этом году за здоровьем 1 800 татарстанских паломников следили 20 врачей различных специализаций.

— Наши врачи проделали колоссальную работу, обеспечивая медицинскую поддержку паломникам в сложных климатических условиях и при высокой нагрузке, — отметили в пресс-службе РКБ.

В составе делегации РКБ находились анестезиологи-реаниматологи Мохаммед Ахмед Аль-Шалх и Гульназ Нутфуллина, а также хирург Тохиржон Искандэр Улы из хирургического отделения №1.

Рената Валеева