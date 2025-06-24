World Aquatics разрешила российским спортсменам общаться со СМИ на ЧМ-2025

Фото: Динар Фатыхов

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) объявила о снятии запрета на общение российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе, с аккредитованными СМИ во время соревнований под эгидой организации. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе World Aquatics.

Решение вступает в силу перед чемпионатом мира по водным видам спорта 2025 года, который пройдет в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.

— Нейтральным спортсменам разрешается взаимодействовать с аккредитованными СМИ при соблюдении строгих условий. Во время любых взаимодействий со СМИ нейтральным спортсменам и их вспомогательному персоналу не разрешается комментировать какой-либо конфликт, какую-либо страну, находящуюся в состоянии конфликта, или любую тему, которая могла бы связать их участие в чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре 2025 года с какой-либо страной, находящейся в состоянии конфликта, и/или их национальной федерацией. Вопросы СМИ и ответы спортсменов должны быть строго ограничены и сосредоточены на выступлении спортсмена, — заявили в World Aquatics.

В федерации подчеркнули, что любое нарушение данных правил приведет к последствиям для спортсмена.

Рената Валеева