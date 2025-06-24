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Синоптики Татарстана предупредили о сильном ветре и ливнях 25 июня

13:05, 24.06.2025

В отдельных районах возможен град

Синоптики Татарстана предупредили о сильном ветре и ливнях 25 июня
Фото: Динар Фатыхов

Днем и вечером 25 июня на территории Татарстана, в том числе в Казани, местами ожидаются грозы, сильный дождь. Об этом предупредили в Гидрометцентре республики.

Возможны кратковременные усиления ветра до 15—20 м/с, локально — до 23 м/с. В отдельных районах прогнозируется град.

Дарья Пинегина

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