Синоптики Татарстана предупредили о сильном ветре и ливнях 25 июня

В отдельных районах возможен град

Фото: Динар Фатыхов

Днем и вечером 25 июня на территории Татарстана, в том числе в Казани, местами ожидаются грозы, сильный дождь. Об этом предупредили в Гидрометцентре республики.

Возможны кратковременные усиления ветра до 15—20 м/с, локально — до 23 м/с. В отдельных районах прогнозируется град.



Дарья Пинегина