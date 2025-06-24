В Бавлинском районе Татарстана обнаружили две свалки: площадь загрязнений — 1 160 кв. м

Инспекторы Приикского управления в ходе мониторинга придорожных полос нашли две свалки в Бавлинском районе, сообщили в пресс-службе Минэкологии.

Одно из мест расположено возле деревни Ташлы, другое — возле деревни Уба. Общая площадь загрязнений составляет 1 160 квадратных метров, а объем мусора — 1 673 кубических метра.

Поскольку эти земли относятся к сельскохозяйственным угодьям, все материалы по данному факту были направлены в Управление Россельхознадзора по республике для принятия необходимых мер.

Напомним, что вчера экологический мониторинг в Актанышском районе Татарстана выявил серьезное нарушение природоохранного законодательства. На территории Кировского сельского поселения обнаружена крупная свалка бетонных блоков.



Анастасия Фартыгина