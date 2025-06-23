В Актанышском районе обнаружена свалка размером с два футбольных поля
Общий объем мусора превысил 8 000 кубометров
Экологический мониторинг в Актанышском районе Татарстана выявил серьезное нарушение природоохранного законодательства. На территории Кировского сельского поселения обнаружена крупная свалка бетонных блоков. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.
Общая площадь свалки составила 16 163 квадратных метра (это примерно 2,26 стандартного футбольного поля), а объем отходов достиг 8 000 кубических метров.
В связи с этим все материалы проверки переданы в Россельхознадзор для принятия соответствующих мер реагирования.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Азнакаевском районе Татарстана ликвидирована несанкционированная свалка, занимавшая площадь 1 700 кв. м.
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