В Актанышском районе обнаружена свалка размером с два футбольных поля

Общий объем мусора превысил 8 000 кубометров

Экологический мониторинг в Актанышском районе Татарстана выявил серьезное нарушение природоохранного законодательства. На территории Кировского сельского поселения обнаружена крупная свалка бетонных блоков. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Общая площадь свалки составила 16 163 квадратных метра (это примерно 2,26 стандартного футбольного поля), а объем отходов достиг 8 000 кубических метров.

В связи с этим все материалы проверки переданы в Россельхознадзор для принятия соответствующих мер реагирования.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Азнакаевском районе Татарстана ликвидирована несанкционированная свалка, занимавшая площадь 1 700 кв. м.



Дмитрий Зайцев