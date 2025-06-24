В Ново-Савиновском районе Казани на сутки отключат воду для проведения работ по улучшению водоснабжения
Жителей Ново-Савиновского района предупреждают о временном отключении водоснабжения с 09.00 26 июня до 09.00 27 июня 2025 года, сообщили в пресс-службе городского «Водоканала».
В это время воды не будет по следующим адресам:
- Чистопольская: 16/15, 20/12, 20а, 20б, 22, 24, 26/5, 28, 30, 30а, 30б, 32, 34, 34/1;
- Абсалямова: 12/20, 13, 15/16;
- Меридианная: 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5/26, 6;
- Мусина: 1.
Отключение затронет 18 многоквартирных жилых домов. Работы проводятся для улучшения качества водоснабжения в районе.
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