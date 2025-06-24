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Прокуратура Татарстана добилась увольнения главы Камских Полян Рината Салахутдинова

10:03, 24.06.2025

По версии надзорного ведомства, он получал взятки и незаконно приобрел земельный участок, а также подал некорректную декларацию о доходах

Прокуратура Татарстана добилась увольнения главы Камских Полян Рината Салахутдинова
Фото: взято с сайта "Официальный Татарстан"

Ринат Салахутдинов, занимавший пост главы поселка городского типа Камские Поляны, освобожден от должности по утрате доверия. Отставка последовала на основании представления Нижнекамской городской прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Основанием для прекращения полномочий стали выявленные нарушения: получение взятки, незаконное приобретение земельного участка и предоставление недостоверной информации о доходах.

Ранее «Реальное время» сообщало, что СУ СКР по Татарстану завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего главы поселка городского типа Камские Поляны Рината Салахутдинова, директора МКП «Водоканал» Дениса Леушина и директора ООО «Наш дом Камские Поляны» Екатерины Медниковой. Все трое обвиняются в коррупционных преступлениях.

Дмитрий Зайцев

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