Прокуратура Татарстана добилась увольнения главы Камских Полян Рината Салахутдинова
По версии надзорного ведомства, он получал взятки и незаконно приобрел земельный участок, а также подал некорректную декларацию о доходах
Ринат Салахутдинов, занимавший пост главы поселка городского типа Камские Поляны, освобожден от должности по утрате доверия. Отставка последовала на основании представления Нижнекамской городской прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Основанием для прекращения полномочий стали выявленные нарушения: получение взятки, незаконное приобретение земельного участка и предоставление недостоверной информации о доходах.
Ранее «Реальное время» сообщало, что СУ СКР по Татарстану завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего главы поселка городского типа Камские Поляны Рината Салахутдинова, директора МКП «Водоканал» Дениса Леушина и директора ООО «Наш дом Камские Поляны» Екатерины Медниковой. Все трое обвиняются в коррупционных преступлениях.
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