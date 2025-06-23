Новости спорта

19:26 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Экс-защитник «Спартака» может перейти в «Нефтехимик»

17:20, 23.06.2025
Экс-защитник «Спартака» может перейти в «Нефтехимик»
Фото: Динар Фатыхов

Защитник Александр Пуцко, покинувший «Урарту» по истечении контракта, может продолжить карьеру в «Нефтехимике». Об этом сообщил российский журналист Сергей Ильев в своем телеграм-канале. По его информации, стороны находятся в стадии переговоров.

взято из телеграм-канала "ФНЛ с Ильёвым"


Журналист также отметил, что, по его мнению, бывший центральный защитник «Балтики», «Ахмата» и «Уфы» мог бы перейти в тульский «Арсенал» к своему бывшему тренеру Дмитрию Гунько.

В сезоне 2024/25 годов 32-летний россиянин провел три матча и забил 0 голов.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

СпортХоккей Татарстан

Новости партнеров

Читайте также