Житель Пестрецов стал жертвой мошенников, потеряв более миллиона рублей

Фото: Михаил Захаров

26-летний житель Пестречинского района Татарстана лишился сбережений, превышающих 1 млн 200 тыс. рублей, став жертвой телефонных мошенников. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, на протяжении недели мужчине поступали звонки от неизвестных, представлявшихся сотрудниками страховой компании.

Злоумышленники убедили потерпевшего в необходимости замены страхового свидетельства и внесения страховых взносов. В результате молодой человек перевел на указанный мошенниками счет 1,2 млн рублей, часть из которых он взял в кредит.

После того как мужчина осознал обман, он обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («мошенничество»). В настоящее время устанавливаются личности злоумышленников. Известно, что абонентские номера, с которых осуществлялись звонки, зарегистрированы в Москве, Ивановской и Свердловской областях.

Зимой 2025 года мошенники завладели соцвыплатами пенсионерки из Лаишевского района, полученными в связи с гибелью супруга на СВО.

Рената Валеева