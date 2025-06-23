«М.Видео» в Бугульме вернет покупателю более 157 тыс. рублей за некачественный телевизор
Товар бугульминец приобрел дистанционно, на сайте магазина
Житель Бугульмы получит компенсацию в 157 тыс. рублей от магазина электроники «М.Видео» за продажу телевизора со сломанным экраном. Об этом сообщает Роспотребнадзор Татарстана.
Потребитель приобрел телевизор дистанционно, после доставки обнаружил повреждение матрицы экрана и потребовал возврат средств.
Не получив денег назад, он обратился в Бугульминский территориальный отдел Роспотребнадзора с просьбой направить иск в суд.
Суд принял решение о взыскании с магазина средств за покупку, доставку товара, а также выплате неустойки за нарушение срока возврата денежных средств, компенсации морального вреда и штрафа за неисполнение в добровольном порядке требований покупателя.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.