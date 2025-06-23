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В Ново-Савиновском районе некоторые дома на сутки останутся без воды

11:11, 23.06.2025

Отключение коснется жителей 18 домов

В Ново-Савиновском районе некоторые дома на сутки останутся без воды
Фото: Реальное время

В 18 домах Ново-Савиновского района Казани на сутки отключат водоснабжение. Об этом сообщает МУП «Водоканал».

С 9.00 26 июня до 9.00 27 июня воду отключат по адресам:

  • Чистопольская, 16/15, 20/12, 20а, 20Б, 22, 24, 26/5, 28, 30, 30а, 30Б, 32, 34, 34/1;
  • Абсалямова, 12/20, 13, 15/16;
  • Меридианная, 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5/26, 6;
  • Мусина, 1.

Отключение связано с проведением работ по улучшению водоснабжения в Ново-Савиновском районе на улицах Чистопольской, Мусина, Абсалямова.

Дарья Сайфиева

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