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Пенсии федеральных госслужащих превысили 36 тысяч рублей

14:02, 11.06.2025

Средняя пенсия федеральных госслужащих в России превысила 36 тысяч рублей.

По данным системы Социального фонда на 1 апреля текущего года, средняя пенсия федеральных госслужащих составляет 36,2 тысячи рублей в месяц. Работающим пенсионерам из этой категории начисляют 36 934 рубля, а неработающим — 36 120 рублей.

Ранее в Госдуме предложили разрешить передачу пенсионных средств наследникам в полном объеме.

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