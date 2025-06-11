Пенсии федеральных госслужащих превысили 36 тысяч рублей
Средняя пенсия федеральных госслужащих в России превысила 36 тысяч рублей.
По данным системы Социального фонда на 1 апреля текущего года, средняя пенсия федеральных госслужащих составляет 36,2 тысячи рублей в месяц. Работающим пенсионерам из этой категории начисляют 36 934 рубля, а неработающим — 36 120 рублей.
Ранее в Госдуме предложили разрешить передачу пенсионных средств наследникам в полном объеме.
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