«Оклахома-Сити Тандер» — чемпионы НБА сезона-2024/25

Фото: скриншот из видео "Оклахома — Индиана | Матч №7 | Финал НБА 2025 | 23.06.25 | Взял Мяч | Баскетбол NBA" с ВКонтакте

Команда «Оклахома-Сити Тандер» одержала победу в финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/25, обыграв «Индиану Пейсерс» в седьмом, решающем матче со счетом 103:91.

Игра стала первой финальной серией из семи матчей с 2016 года. «Оклахома» продемонстрировала командную игру и уверенность на площадке, оставив «Пейсерс» позади. Счет по четвертям: 25:22, 22:26, 34:20, 22:23.

Звездный разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер был признан самым ценным игроком (MVP) плей-офф. 26-летний игрок продемонстрировал выдающуюся игру на протяжении всего сезона и стал ключевым фактором успеха своей команды.

Трагедией для болельщиков «Индианы Пейсерс» стала потеря лидера команды Тайриза Халибертона в первой четверти. После трех точных трехочковых бросков, в попытке совершить еще один бросок Халибертон получил серьезную травму — разрыв ахиллова сухожилия, что выведет его из строя как минимум на один сезон.

Уже по ходу второй четверти «Индиана» сообщила, что Тайриз в этот седьмой матч не вернется.

Рената Валеева