Российский актер и режиссер Владимир Доронин скончался на 71-м году жизни

Актер 20 лет проработал в Московском театре кукол

Фото: Скриншот страницы ВК Московского театра кукол

В возрасте 70 лет ушел из жизни известный российский актер и режиссер Владимир Доронин. Об этом сообщила пресс-служба Московского театра кукол в своих соцсетях.

«Выражаем соболезнования родным и близким В.М. Доронина. В сердцах зрителей и в летописи нашего театра навсегда сохранится имя этого талантливого человека. Светлая память!» — сказано в сообщении.

Владимир Доронин 20 лет проработал в Московском театре кукол и исполнял роли в спектаклях «Буратино», «Аленький цветочек», «Веселый торт», «Щелкунчик», Синяя птица«, «Двенадцать месяцев» и многих других.

Владимир Доронин также принимал участие в телевизионных программах «Куклы», «Улица Сезам», «Шишкин лес», «Жили-были».

Дарья Сайфиева