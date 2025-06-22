Российский актер и режиссер Владимир Доронин скончался на 71-м году жизни
Актер 20 лет проработал в Московском театре кукол
В возрасте 70 лет ушел из жизни известный российский актер и режиссер Владимир Доронин. Об этом сообщила пресс-служба Московского театра кукол в своих соцсетях.
«Выражаем соболезнования родным и близким В.М. Доронина. В сердцах зрителей и в летописи нашего театра навсегда сохранится имя этого талантливого человека. Светлая память!» — сказано в сообщении.
Владимир Доронин 20 лет проработал в Московском театре кукол и исполнял роли в спектаклях «Буратино», «Аленький цветочек», «Веселый торт», «Щелкунчик», Синяя птица«, «Двенадцать месяцев» и многих других.
Владимир Доронин также принимал участие в телевизионных программах «Куклы», «Улица Сезам», «Шишкин лес», «Жили-были».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.