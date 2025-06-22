Новости происшествий

19:35 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В столице Сирии взорвали церковь, есть погибшие

19:21, 22.06.2025

Церковь взорвал террорист во время службы

В сирийской столице Дамаске произошел взрыв в церкви, есть погибшие. Об этом сообщает РИА «Новости».

Во время богослужения террорист привел в действие взрывное устройство.

Ранее государственные каналы Сирии сообщали о мощном взрыве в районе Дувейла. На место прибыли бригады скорой помощи.

Дарья Сайфиева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Происшествия

Новости партнеров

Читайте также