В столице Сирии взорвали церковь, есть погибшие
Церковь взорвал террорист во время службы
В сирийской столице Дамаске произошел взрыв в церкви, есть погибшие. Об этом сообщает РИА «Новости».
Во время богослужения террорист привел в действие взрывное устройство.
Ранее государственные каналы Сирии сообщали о мощном взрыве в районе Дувейла. На место прибыли бригады скорой помощи.
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