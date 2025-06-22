В России будут закупать беспилотники для экстренной доставки лекарств

Испытания по доставке лекарств с помощью беспилотников провел Минздрав России

Фото: Максим Платонов

Минздрав России провел испытания доставки лекарств и анализов пациентов с помощью беспилотной авиации и в будущем планирует закупать беспилотники для срочной доставки необходимых препаратов. Об этом ТАСС сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

— Нас будет интересовать, конечно, в первую очередь цена полетного времени и цена услуги, потому что мы все равно планируем их приобретать, — отметил он.

Беспилотная авиация в случае чрезвычайных ситуаций сможет доставить какой-либо препарат или инструкцию быстрее машин скорой помощи, добавил Михаил Мурашко.

Ранее сообщалось, что в России ищут производителей 43 жизненно необходимых лекарств в рамках импортозамещения.

Дарья Сайфиева