В Казани прошла акция «Свеча памяти» в День памяти и скорби

Шествие прошло от парка Горького до парка Победы

Фото: "Молодая Гвардия" Татарстана

В День памяти и скорби в Казани состоялось шествие «Свеча памяти». Оно прошло от парка Горького до Вечного огня в парке Победы. Об этом сообщили в пресс-службе «Молодой Гвардии» Татарстана.

Участие в акции приняли 50 человек. Они зажгли лампады и прошли шествием от Вечного огня в парке Горького до Вечного огня в парке Победы.

К шествию присоединилась депутат Госдумы Татьяна Ларионова и депутат Госсовета Татарстана Руслан Шигабуддинов.

Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики в День памяти и скорби, отметив, что подвиги народных героев никогда не будут забыты.



Дарья Сайфиева