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В Казани прошла акция «Свеча памяти» в День памяти и скорби

09:55, 22.06.2025

Шествие прошло от парка Горького до парка Победы

В Казани прошла акция «Свеча памяти» в День памяти и скорби
Фото: "Молодая Гвардия" Татарстана

В День памяти и скорби в Казани состоялось шествие «Свеча памяти». Оно прошло от парка Горького до Вечного огня в парке Победы. Об этом сообщили в пресс-службе «Молодой Гвардии» Татарстана.

Участие в акции приняли 50 человек. Они зажгли лампады и прошли шествием от Вечного огня в парке Горького до Вечного огня в парке Победы.

К шествию присоединилась депутат Госдумы Татьяна Ларионова и депутат Госсовета Татарстана Руслан Шигабуддинов.

Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики в День памяти и скорби, отметив, что подвиги народных героев никогда не будут забыты.

Дарья Сайфиева

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