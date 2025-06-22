В Казани прошла акция «Свеча памяти» в День памяти и скорби
Шествие прошло от парка Горького до парка Победы
В День памяти и скорби в Казани состоялось шествие «Свеча памяти». Оно прошло от парка Горького до Вечного огня в парке Победы. Об этом сообщили в пресс-службе «Молодой Гвардии» Татарстана.
Участие в акции приняли 50 человек. Они зажгли лампады и прошли шествием от Вечного огня в парке Горького до Вечного огня в парке Победы.
К шествию присоединилась депутат Госдумы Татьяна Ларионова и депутат Госсовета Татарстана Руслан Шигабуддинов.
Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики в День памяти и скорби, отметив, что подвиги народных героев никогда не будут забыты.
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