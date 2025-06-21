Уровень устранения несоответствий в муниципальных актах Татарстана достиг 93%

На совещании в Минюсте Татарстана сообщили, что уровень устранения несоответствий в муниципальных актах достиг 93% по состоянию на 1 июня. Это стало возможным благодаря внедрению автоматизированной системы «Кодекс», которая помогает выявлять нарушения законодательства, сообщили в пресс-службе ведомства.

Замминистра юстиции Мухаррям Ибятов заявил, что мониторинг устранения несоответствий ведется постоянно, информация об этом ежемесячно направляется в муниципалитеты. С 1 апреля процент устранения нарушений увеличился на 3%.

Он подчеркнул важность своевременного устранения несоответствий, так как «нормативные правовые акты ежедневно используются населением, и их несоответствие законодательству может вызвать трудности в правоприменительной практике». Ибятов призвал ответственных сотрудников уделять особое внимание этой работе, чтобы не допустить увеличения количества нарушений.

Анастасия Фартыгина