В Карелии начались съемки фильма по роману Светланы Тюльбашевой «Лес»

Экранизацией занимается кинокомпания Nemesis Films

Карина Разумовская на съемках фильма «Лес». Фото: Предоставлено пресс-службой издательства «Дом историй»

В Карелии стартовали съемки фильма по мотивам романа «Лес» Светланы Тюльбашевой. Экранизацией занимается кинокомпания Nemesis Films. «Лес» — это дебютная книга автора, выпущенная в 2024 году издательством «Дом историй». Печатный тираж романа превысил 100 тыс. экземпляров. В электронном и аудиоформате книгу прочитали свыше 500 тыс. человек.

Производство фильма ведет команда под руководством режиссера Гамлета Дульяна. Он же входит в состав продюсеров вместе с Сергеем Алексаняном, Роксаной Шукюровой и Лианой Арутюнян. В сценарной группе — Ирина Кам, Светлана Тюльбашева и сам Дульян. Съемки организованы в отдаленных местах Карелии, соответствующих описанным в книге. Команда выбирала дикие, труднодоступные локации. Для одной из ключевых сцен специально построили деревню. Также в фильме участвуют настоящие волки.

Главные роли исполняют Карина Разумовская, Лянка Грыу, Никита Кологривый, Никита Родионов, Екатерина Васильева, Роза Хайруллина, Алексей Аникин, Светлана Смирнова-Кацагджиева и Василиса Червова. По словам участников съемок, проект потребовал от актеров физической подготовки. Работа проходит в естественных условиях.

Лянка Грыу, Карина Разумовская и Гамлет Дульян на съемках фильма «Лес». Предоставлено пресс-службой издательства «Дом историй»

Сюжет фильма разворачивается в карельских лесах. Две жительницы Москвы отправляются в путешествие и пропадают без вести. Лес превращается в замкнутое пространство, из которого не выбраться. Девушки теряют силы и постепенно понимают, что лес — это действующее существо с собственными правилами. Параллельно в пустующий дом в этой местности заселяется семья, которая оказывается в центре других событий. Местные жители к ним не расположены. Семья скрывает свое прошлое, связанное с этим лесом.

Режиссер рассказал, что сразу после прочтения книги решил купить права на экранизацию. По его словам, произведение легко адаптируется к визуальному языку. Авторы считают, что фильм соединит элементы триллера и драмы и сможет передать атмосферу глухого карельского леса. Сама Светлана Тюльбашева сообщила, что доверяет команде и с интересом ждет результата. Дата премьеры пока не называется.

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Екатерина Петрова