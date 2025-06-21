В Нижнекамске стартовала неделя молодежи

Фото: Мария Зверева

В Нижнекамске стартовала неделя молодежи. Мероприятия приурочены к Всероссийскому дню молодежи, который в этом году отмечается 29 июня.

Глава Нижнекамского муниципального района Радмир Беляев в своих соцсетях поделился кадрами с выставки машин и мотоциклов, открытой накануне в Нижнекамске.

— Яркие кадры с «Авто-мотофеста»! Так сегодня в Нижнекамске стартовала неделя молодежи, — подписал фотографии Беляев.

В рамках недели молодежи ожидаются различные соревнования, развлекательные мероприятия и другие активности для жителей города и всего района.

Зульфат Шафигуллин