В Нижнекамске стартовала неделя молодежи
В Нижнекамске стартовала неделя молодежи. Мероприятия приурочены к Всероссийскому дню молодежи, который в этом году отмечается 29 июня.
Глава Нижнекамского муниципального района Радмир Беляев в своих соцсетях поделился кадрами с выставки машин и мотоциклов, открытой накануне в Нижнекамске.
— Яркие кадры с «Авто-мотофеста»! Так сегодня в Нижнекамске стартовала неделя молодежи, — подписал фотографии Беляев.
В рамках недели молодежи ожидаются различные соревнования, развлекательные мероприятия и другие активности для жителей города и всего района.
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