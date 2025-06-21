Сегодня в Татарстане ожидается дождь и до +21 градуса

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачная погода. Ожидается небольшой и умеренный дождь, местами гроза, в утренние часы — туман. Такой прогноз дал Гидрометцентр республики.

Ветер юго-западный с переходом на западный 6—11 м/с, местами до 14 м/с, при грозе кратковременные усиления до 15—17 м/с. Утром температура составит порядка +9 градусов и выше. Днем температура в Татарстане от +16 до +21 градуса, в Казани — от +19 до +21 градуса.

Зульфат Шафигуллин