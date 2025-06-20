Татарстан почти завершил ремонт пунктов выдачи детского питания

Фото: Евгения Осипова

Программа ремонта пунктов выдачи детского питания в Татарстане вышла на финишную прямую. По состоянию на сегодняшний день, готовность объектов составляет 99%. Об этом сообщил первый замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Дамир Шайдуллин.

Уже отремонтировано 54 пункта, причем пять из них, расположенные в трех муниципальных образованиях, были сданы в эксплуатацию за последние две недели. До полного завершения программы осталось привести в порядок всего две молочные кухни.



Также 34 объекта ремонтируются по пяти республиканским и федеральным программам. Наиболее высокая готовность — 72% — зафиксирована по ремонту девять центров психолого-педагогической помощи. Выполнение работ по ремонту четырех подростковых клубов оценивается в 69%. Подрядчики отчитались о завершении ремонта клуба в Елабуге за последние две недели.

Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Готовность восьми молодежных центров составляет 66%. Работы по ремонту 13 детских оздоровительных лагерей выполнены на 63%. Два объекта, в Кукморском и Балтасинском районах, были сданы за минувшие две недели.

16 июня в Казани на базе футбольного клуба «Рубин» состоялось открытие футбольного манежа имени Николая Ивановича Сентябрева. В церемонии принимали участие раис Татарстана Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин, министр спорта Владимир Леонов.

Рената Валеева