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Банк России опубликовал курс валют на выходные, с 21 июня

17:44, 20.06.2025
Банк России опубликовал курс валют на выходные, с 21 июня
Фото: Реальное время

Банк России опубликовал официальный курс валют на выходные, с 21 июня. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил позиции.

Евро вырос на 0,3 рубля, юань — на 0,04 рубля, доллар — на 0,02 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 78,5 рубля;
  • евро — 90,14 рубля;
  • юань — 10,9 рубля.

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