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Прайс-лист «Реального времени» на услуги по размещению агитационных материалов, посвященных выборам раиса РТ

11:16, 23.06.2025

Выборы раиса (главы) Республики Татарстан состоятся 14 сентября 2025 года

Прайс-лист «Реального времени» на услуги по размещению агитационных материалов, посвященных выборам раиса РТ
Фото: Динар Фатыхов

Интернет-газета «Реальное время» публикует прайс на оказание услуг по размещению предвыборных агитационных материалов, посвященных выборам раиса (главы) Республики Татарстан, которые состоятся 14 сентября 2025 года.

Агитационные баннеры

Наименование услугиРазмер баннераРотацияЦена за одну неделю с учетом НДС (руб.)
1Баннер-транспарант на главной странице900х1001/4146 250
2

Баннер-транспарант на внутренней странице

900х1001/4146 250
3Баннер в ленте новостей (1 позиция)300х250/300х1001/475 000
4Баннер в ленте новостей (2 позиция)300х1001/468 250
5Баннер-растяжка на главной странице600х2001/468 250
6Баннер-небоскреб на главной странице300х5001/4107 250
7Баннер-небоскреб в рубрике «Аналитика» на главной странице300х5001/4107 250
8Баннер-небоскреб в рубрике «Мероприятия» на главной странице300х5001/4107 250
9Баннер-небоскреб в рубрике «Спорт» на главной странице300х5001/4107250
10Баннер-транспарант внизу на главной странице900х1001/4146 250
11Баннер-растяжка в картине дня600х901/468 250
12Изготовление баннера39 000

Фото и текстовые агитационные материалы

Наименование услугиОбъем публикации

Сроки размещения

Цена с учетом НДС (руб.)
1Размещение на сайте фоторепортажаДо 20 фото на сайте, сопровождается текстом до 1000 знаковсутки142 500
2

Размещение на сайте статьи (готового материала/с изготовлением)

До 10 000 знаковсутки125 000/146 250
3Размещение на сайте статьи, 9 позиция (готового материала/с изготовлением)До 10 000 знаковсутки98 500/124 500
4Размещение новости о кандидате в ленте (готового материала/с изготовлением)До 2000 знаковсутки41 000/44 500
5Размещение новости о кандидате в фиксированном месте ленты (готового материала/с изготовлением)До 2000 знаковбессрочно, фиксация на сутки59 000/64 500
6

Публикация в рубрике «Мероприятия»

До 20 фото на сайте, сопровождается текстом до 2000 знаков

неделя

60 500
7Анонс мероприятий в ленте новостейДо 2000 знаков

5 дней

55 000

8Анонс мероприятий в ленте в рубрике «Мероприятия»До 2000 знаковнеделя80 000
9Дублирование текстов в социальных сетях «Реального времени»До 10000 знаковбессрочно20 000
10Суперанонс в «Картине дня»неделя55 000
11Гиперссылка в рекламном материалебессрочно15 000
12Коэффициент за срочность1,2
13Изготовление и размещение видеорепортажа в «Картине дня»Сопровождается текстом до 1000 знаковсутки150 000

Дополнительные услуги

Наименование услугиЦена, с учетом НДС (руб.)

1

Услуги фотосъемки мероприятия (до 100 обработанных фотографий)100 000
2Покупка фото из архива редакции (за 1 фото)4 000
3Коэффициент за размещение текста в фиксированном месте, в «Картине дня»1,5
4Коэффициент за выезд журналиста к клиенту за пределы Казани1,2

Реклама. realnoevremya.ru

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