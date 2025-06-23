Прайс-лист «Реального времени» на услуги по размещению агитационных материалов, посвященных выборам раиса РТ
Выборы раиса (главы) Республики Татарстан состоятся 14 сентября 2025 года
Интернет-газета «Реальное время» публикует прайс на оказание услуг по размещению предвыборных агитационных материалов, посвященных выборам раиса (главы) Республики Татарстан, которые состоятся 14 сентября 2025 года.
Агитационные баннеры
|№
|Наименование услуги
|Размер баннера
|Ротация
|Цена за одну неделю с учетом НДС (руб.)
|1
|Баннер-транспарант на главной странице
|900х100
|1/4
|146 250
|2
Баннер-транспарант на внутренней странице
|900х100
|1/4
|146 250
|3
|Баннер в ленте новостей (1 позиция)
|300х250/300х100
|1/4
|75 000
|4
|Баннер в ленте новостей (2 позиция)
|300х100
|1/4
|68 250
|5
|Баннер-растяжка на главной странице
|600х200
|1/4
|68 250
|6
|Баннер-небоскреб на главной странице
|300х500
|1/4
|107 250
|7
|Баннер-небоскреб в рубрике «Аналитика» на главной странице
|300х500
|1/4
|107 250
|8
|Баннер-небоскреб в рубрике «Мероприятия» на главной странице
|300х500
|1/4
|107 250
|9
|Баннер-небоскреб в рубрике «Спорт» на главной странице
|300х500
|1/4
|107250
|10
|Баннер-транспарант внизу на главной странице
|900х100
|1/4
|146 250
|11
|Баннер-растяжка в картине дня
|600х90
|1/4
|68 250
|12
|Изготовление баннера
|39 000
Фото и текстовые агитационные материалы
|№
|Наименование услуги
|Объем публикации
Сроки размещения
|Цена с учетом НДС (руб.)
|1
|Размещение на сайте фоторепортажа
|До 20 фото на сайте, сопровождается текстом до 1000 знаков
|сутки
|142 500
|2
Размещение на сайте статьи (готового материала/с изготовлением)
|До 10 000 знаков
|сутки
|125 000/146 250
|3
|Размещение на сайте статьи, 9 позиция (готового материала/с изготовлением)
|До 10 000 знаков
|сутки
|98 500/124 500
|4
|Размещение новости о кандидате в ленте (готового материала/с изготовлением)
|До 2000 знаков
|сутки
|41 000/44 500
|5
|Размещение новости о кандидате в фиксированном месте ленты (готового материала/с изготовлением)
|До 2000 знаков
|бессрочно, фиксация на сутки
|59 000/64 500
|6
Публикация в рубрике «Мероприятия»
|До 20 фото на сайте, сопровождается текстом до 2000 знаков
неделя
|60 500
|7
|Анонс мероприятий в ленте новостей
|До 2000 знаков
5 дней
55 000
|8
|Анонс мероприятий в ленте в рубрике «Мероприятия»
|До 2000 знаков
|неделя
|80 000
|9
|Дублирование текстов в социальных сетях «Реального времени»
|До 10000 знаков
|бессрочно
|20 000
|10
|Суперанонс в «Картине дня»
|неделя
|55 000
|11
|Гиперссылка в рекламном материале
|бессрочно
|15 000
|12
|Коэффициент за срочность
|1,2
|13
|Изготовление и размещение видеорепортажа в «Картине дня»
|Сопровождается текстом до 1000 знаков
|сутки
|150 000
Дополнительные услуги
|№
|Наименование услуги
|Цена, с учетом НДС (руб.)
1
|Услуги фотосъемки мероприятия (до 100 обработанных фотографий)
|100 000
|2
|Покупка фото из архива редакции (за 1 фото)
|4 000
|3
|Коэффициент за размещение текста в фиксированном месте, в «Картине дня»
|1,5
|4
|Коэффициент за выезд журналиста к клиенту за пределы Казани
|1,2
Реклама. realnoevremya.ru
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.