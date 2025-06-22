В Татарстане проведут конференцию по закупкам

На эти цели выделят 10 млн рублей

Фото: Михаил Захаров

В Татарстане планируется провести двухдневную конференцию обучающих организаций в сфере госзакупок. На это выделят 10 млн рублей, следует из соответствующего тендера.

Исполнитель обязуется разработать концепцию конференции, визуальное наполнение, обеспечить фото— и видеосъемку. Кроме того, он также будет отвечать за сувенирную и печатную продукцию, питание и трансфер гостей, аренду зала и развлекательную программу.

Вместимость зала должна составлять не менее 250 человек. Гостей мероприятия будут встречать и провожать в аэропорт Казани. Питание рассчитано на 500 человек.

Дата и место проведения мероприятия в документе не уточняются.

Елизавета Пуншева