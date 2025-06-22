В Татарстане проведут конференцию по закупкам
На эти цели выделят 10 млн рублей
В Татарстане планируется провести двухдневную конференцию обучающих организаций в сфере госзакупок. На это выделят 10 млн рублей, следует из соответствующего тендера.
Исполнитель обязуется разработать концепцию конференции, визуальное наполнение, обеспечить фото— и видеосъемку. Кроме того, он также будет отвечать за сувенирную и печатную продукцию, питание и трансфер гостей, аренду зала и развлекательную программу.
Вместимость зала должна составлять не менее 250 человек. Гостей мероприятия будут встречать и провожать в аэропорт Казани. Питание рассчитано на 500 человек.
Дата и место проведения мероприятия в документе не уточняются.
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