В России за сутки потушено 27 лесных пожаров на территории 12 регионов

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За прошедшие сутки в России ликвидировано 27 лесных пожаров на территории 12 регионов. Несмотря на это, обстановка остается напряженной: продолжаются работы по тушению 47 возгораний в 11 субъектах России.

В борьбе с огнем задействованы значительные силы: 2 152 человека, 248 единиц техники и 27 воздушных судов. Для авиационного мониторинга лесопожарной обстановки привлечено 83 самолета и вертолета.

Для стабилизации ситуации в наиболее сложных регионах, таких как Забайкальский край и Бурятия, дополнительно направлены 1 063 сотрудника федеральной «Авиалесоохраны» и специалистов из региональных учреждений по охране лесов.

В связи с высоким риском возникновения новых возгораний режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать в 2 регионах. Особый противопожарный режим введен в 47 субъектах федерации. В целом, пожароопасный сезон объявлен в 86 регионах страны.

Несмотря на сложности, стоит отметить оперативность работы пожарных служб. С начала года 74,2% лесных пожаров были ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.

19 июня на территории России ликвидировано 19 лесных пожаров в 10 регионах страны.

Рената Валеева