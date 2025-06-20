Исследование: около 40% предпринимательниц начинают свое дело без стартового капитала

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Порядка 39% предпринимательниц начинают свое дело без стартового капитала. Об этом рассказала руководитель по привлечению новых продавцов в «Авито» Тамара Квиркелия 19 июня во время паблик-тока на ПМЭФ. Дискуссия проходила в пространстве «Авито Бизнес 360» и была посвящена перспективам женского предпринимательства в России.

Тамара Квиркелия поделилась результатами внутреннего исследования, проведенного совместно с «Опорой России», среди молодых предпринимательниц. Оказалось, что 44% опрошенных считают финансовые риски, сопровождающие старт бизнеса, главным барьером, 38% отмечают нехватку знаний и опыта. Для 13% препятствием является высокая конкуренция, еще 3% мешает бюрократия.

— У нас ведут дело очень много молодых девушек от 18 до 24 лет. В целом мы видим, что большинство женщин начинают бизнес в возрасте от 18 до 34 лет. И несмотря на то, что в ходе опроса они отметили множество барьеров, 39% предпринимательниц не побоялись начать бизнес вовсе без стартового капитала. У нас много историй, когда изначально девушки начинали как частные продавцы — продавали личные вещи, а далее постепенно становились настоящими предпринимательницами на нашей площадке, — отметила Тамара Квиркелия.

