Скончался генконструктор системы ПВО Москвы Яков Безель

Фото: Динар Фатыхов

Яков Безель, генконструктор системы противовоздушной обороны Москвы, скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщили в концерне «Алмаз-Антей».

Академик внес значительный вклад в российскую науку и оборону. Он не только разрабатывал технологии, но и обучал новое поколение ученых.

Безель родился 30 июня 1938 года в Москве. В 1961 году он окончил Московский энергетический институт и начал свою карьеру в НИИ-5, где работал над созданием автоматизированных систем ПВО. Он участвовал в разработке таких систем, как «Межа-М» и «Байкал», а также занимался модернизацией централизованной ракетной системы ПВО Москвы.

— Целый ряд разработанных им систем до сих пор помогают обеспечивать противовоздушную оборону нашей страны, — подчеркнули в «Алмаз-Антее».

Анастасия Фартыгина