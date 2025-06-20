В России запустят B2B-платежи через СБП

Юридические лица смогут мгновенно совершать и получать свои платежи

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ

Банк ВТБ и Почта России объявили о запуске приема B2B-платежей через Систему быстрых платежей (СБП) на всей территории страны. Юридические лица смогут мгновенно совершать и получать свои платежи. Официальное соглашение о запуске проекта было подписано членом правления банка Виталием Сергейчуком и первым заместителем генерального директора Почты России Максимом Цыпиным в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

Таким образом, Почта России стала первой логистической компанией в стране, предложившей возможность безналичных расчетов между юридическими лицами в сегменте e-commerce с использованием СБП. Перед официальным запуском решение прошло успешное тестирование в 17 регионах, и с декабря 2024 года к новому сервису подключились более 65 тысяч корпоративных клиентов.

предоставлено пресс-службой ВТБ

— После успешного тестирования было принято решение о масштабировании сервиса на всю страну. Быстрые расчеты между компаниями являются важным фактором для эффективного развития экономики. Внедрение B2B-платежей через СБП ускоряет финансовые операции и повышает оборачиваемость средств, что делает его удобным для бизнеса, — заявил Виталий Сергейчук.