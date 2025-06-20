Филимонов: Вологодская область переняла у Татарстана опыт в создании ИТ-парков

Рустам Минниханов встретился с губернатором Вологодской области

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов на полях ПМЭФ встретился с губернатором Вологодской области. Об этом сообщила пресс-служба главы РТ.

Филимонов поблагодарил за приглашение принять участие в KazanForum. Он сообщил, что ему удалось на этой площадке провести переговоры и заключить соглашения.

— Для нас это стало хорошим началом в работе с исламским миром, — подчеркнул губернатор Вологодской области.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Кроме того, он поделился с Рустамом Миннихановым, что, используя опыт Татарстана, в области строят крупный ИТ-парк. Он пригласил резидентов из республики.

— Готовы оказывать любую консультативную помощь, — отозвался раис Татарстана.

Сегодня утром Рустам Минниханов провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Во время беседы стороны подчеркнули динамичное развитие торгово-экономического партнерства регионов. Объем межрегиональной торговли сейчас составляет около 30,8 млрд рублей.

Елизавета Пуншева