В Нижнекамске директор СК «Мой Дом» обманул многодетную мать на 4,5 млн рублей

Женщина лишилась 4,5 млн рублей, заплатив за несуществующий дом

Фото: Динар Фатыхов

Многодетная семья стала жертвой мошенничества в строительной сфере Нижнекамска. Директор компании ООО СК «Мой Дом» присвоил крупную сумму денег, предназначенную для строительства частного дома. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Афера длилась почти два года — с 25 октября 2023 года по 10 июня 2025 года. Руководитель компании получил от многодетной матери 4,5 миллиона рублей на строительство дома, но потратил деньги на другие цели, не намереваясь выполнять свои обязательства.

По результатам проверки Нижнекамской городской прокуратуры Следственное управление МВД России по Нижнекамскому району возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Ранее «Реальное время» сообщало, что прокуратура Тукаевского района Татарстана провела проверку соблюдения законодательства о социальной защите инвалидов и выявила нарушения в работе регионального отделения Социального фонда России.



Дмитрий Зайцев