Тренер «Рубина» Рахимов назвал Рожкова лучшим молодым игроком сезона в РПЛ

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов поставил защитника казанцев Илью Рожкова на первое место в опросе на лучшего молодого футболиста сезона в Премьер-лиге. Голосование среди тренеров и капитанов команд Российской премьер-лиги проводил «Чемпионат».

В пятерку лучших молодых игроков Рахимов включил Рожкова, Алексея Батракова («Локомотив»), Матвея Кисляка (ЦСКА), Ярослава Гладышева («Динамо» Мск) и Сергея Пиняева («Локомотив»). Помимо него, также в топ-5 защитника «Рубина» поставил Марко Николич, тренировавший в прошлом чемпионате ЦСКА.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Всего по итогам опроса Рожков набрал 14 очков и занял седьмое место. Лучшим молодым игроком сезона в РПЛ признан полузащитник «Локомотива» Батраков. В тройку попали Кисляк и Гладышев.

Рожков в минувшем сезоне Премьер-лиги провел 27 матчей, забил два гола и отдал один результативный пас. 20-летний защитник является воспитанником академии казанского «Рубина». Зимой футболист продлил контракт с клубом до 2028 года.

Зульфат Шафигуллин